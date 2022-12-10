Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила два фото из разряда "тогда и сейчас", на которых показала, как выглядела до "Холостяка" и популярности.

Так, на первой фотографии Анна показала себя, видимо, на отдыхе в Доминикане, куда недавно отправилась. Она запечатлена на пляже в короткой леопардовой юбочке и серой футболке, ее волосы заплетены в афрокосички, а на лице солнцезащитные очки и милая улыбка. А вот на второй фотографии можно увидеть, как Аня выглядела в юности. И судя по кадру, уже тогда она была той еще длинноногой модницей.

В подписи к публикации Богдан написала о своем дне рождения: "Люди – это книги, а ее страницы – это годы. И вот сегодня пролистывается очередная страница моей жизни, моей книги. Страница в этом году была очень сложная и тяжелая… Но следующую страницу, я хочу написать светлую и счастливую, с миром и победой Украины. Сегодня, в мой день рождения желание у меня одно, как у большинства украинцев".

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