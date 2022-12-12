Скандально відома співачка, яка багато років сиділа вдома чи не під замком через опіку батька, Брітні Спірс хвилює публіку. Поведінка артистки та її кадри в Інстаграм провокують навколо виконавиці, що відсудила самостійність у суді у сім'ї, багато занепокоєння.
«Щось ніколи не змінюється… Я їм горіхи щодня свого життя 🥜!!!! Psss У мене є горіхи біля мого ліжка, поки ми говоримо 🙄! Здається, це було 2003 чи 2004 року… хто знає?» - написала Брітні та представила архівний кадр із прогулянки.
У мережі, втім, реагують дуже специфічно:
«Я починаю думати, що це якийсь соціальний експеримент; Виклади фото із сьогоднішньою датою! Це смішно; Ми знаємо, що на цій сторінці більше немає Брітні; Ми можемо попросити папараці висловитися, будь ласка? Наприклад, коли ви востаннє фотографували її? Брітні ти де 😭; Але це… не… горіхи 🤨».
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На раніше записані та вже колись публіковані ролики продовжують турбувати фанатів, адже зірка ні з ким не спілкується, кілька місяців не репрезентує жодного нового кадру і не розповідає, що відбувається в її житті.
«Чоловік, за якого я одружилася 😍 !!! Я така щаслива» - сказано під новим кадром у Брітні.
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