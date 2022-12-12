Відома співачка Брітні Спірс згадала, якою вона була раніше до всіх скандалів та обурила публіку.

Скандально відома співачка, яка багато років сиділа вдома чи не під замком через опіку батька, Брітні Спірс хвилює публіку. Поведінка артистки та її кадри в Інстаграм провокують навколо виконавиці, що відсудила самостійність у суді у сім'ї, багато занепокоєння.

«Щось ніколи не змінюється… Я їм горіхи щодня свого життя 🥜!!!! Psss У мене є горіхи біля мого ліжка, поки ми говоримо 🙄! Здається, це було 2003 чи 2004 року… хто знає?» - написала Брітні та представила архівний кадр із прогулянки.

У мережі, втім, реагують дуже специфічно:

«Я починаю думати, що це якийсь соціальний експеримент; Виклади фото із сьогоднішньою датою! Це смішно; Ми знаємо, що на цій сторінці більше немає Брітні; Ми можемо попросити папараці висловитися, будь ласка? Наприклад, коли ви востаннє фотографували її? Брітні ти де 😭; Але це… не… горіхи 🤨».

На раніше записані та вже колись публіковані ролики продовжують турбувати фанатів, адже зірка ні з ким не спілкується, кілька місяців не репрезентує жодного нового кадру і не розповідає, що відбувається в її житті.

«Чоловік, за якого я одружилася 😍 !!! Я така щаслива» - сказано під новим кадром у Брітні.

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