Известная певица Бритни Спирс вспомнила, какой она была раньше до всех скандалов и возмутила публику.

Скандально известная певица, которая много лет сидела дома едва ли не взаперти из-за опеки отца, Бритни Спирс волнует публику. Поведение артистки и ее кадры в Инстаграм провоцируют вокруг исполнительницы, что отсудила самостоятельность в суде у семьи, много беспокойства.

«Что-то никогда не меняется… Я ем орехи каждый день своей жизни 🥜 !!!! Psss У меня есть орехи возле моей кровати, пока мы говорим 🙄! Кажется, это было в 2003 или 2004 году… кто знает?» - написала Бритни и представила архивный кадр с прогулки.

В сети, впрочем, реагируют крайне специфично:

«Я начинаю думать, что это какой-то социальный эксперимент; Выложи фото с сегодняшней датой! Это смешно; Мы знаем, что на этой странице больше нет Бритни; Мы можем попросить папарацци высказаться, пожалуйста? Например, когда вы в последний раз фотографировали ее?; Бритни ты где😭; Но это… не… орехи 🤨».

На ранее записанные и уже когда-то публикованные ролики продолжают беспокоить фанатов, ведь звезда ни с кем не общается, несколько месяцев не представляет ни одного нового кадра и не рассказывает, что происходит в ее жизни.

«Мужчина, за которого я вышла замуж 😍 !!! Я так счастлива» - сказано под новым кадром у Бритни.

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