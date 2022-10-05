Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда впечатлила фолловеров необычным видео, на котором предстала в необычном образе, а также поделилась своими музыкальными предпочтениями.

Как видно, перед камерой Надя запечатлена на съемочной площадке, она меняет движения, угождая фотографу. Перед камерой артистка появилась в весьма соблазнительном образе – на ней широкие бежевые штаны и белоснежная рубашка, которую она расстегнула, оголив упругое декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж и пафосное выражение.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Простите, но эти котики просто растопили мое сердце. Я всегда радуюсь, когда слышу что-то крутое от молодых украинских артистов. А нынешние реалии выросли новое, творческое поколение. Вот вам мой топ. Листайте карусель. Вы тоже поделитесь в комментариях собственными музыкальными открытиями и любимыми треками".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Спасибо за распространение украинской музыки", "Надя, как классно, что ты помогаешь новым артистам", "Ради этого хочется жить", "Нади, ты растопила мое сердце и дальше продолжаешь это делать", "А мое сердце растопила ты и твое творчество", "Спасибо тебе! Лучшая наставница", "Нади, нам нравится такая рубрика, давай чаще так делать".

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