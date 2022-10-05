Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети милое фото у зеркала и поделилась своими переживаниями.

На новой фотографии Настя запечатлена в красивой ванной комнате, она стоит у зеркала и причесывает волосы. Перед камерой она появилась в уютном светлом халате, она без макияжа и увлеченно смотрит на себя с расческой в руках. В подписи к публикации Каменских поделилась своими переживаниями. Так, по словам певицы, раньше она и подумать не могла, что простые рутинные вещи, станут такими сложными.

"Раньше не смогла бы подумать, что уже привычные рутинные вещи станут чем-то недостижимым. Что придется силой поднимать себя, чтобы подойти к зеркалу и снова заглянуть в него. Теперь в зеркале не увидишь тех глаз, которые были раньше. Глаза, наполненные счастьем и мечтами. Улыбающиеся глаза и взгляд женщины, которая с легкостью идет вперед за своими мечтами. Но время проходит и с каждым днем ​​понимаешь, что чтобы держать себя в руках, чтобы иметь моральное состояние для выступлений ради донатов на Украину, ради благотворительности, чтобы делать полезные вещи – ты должен как-то вытаскивать себя из состояния тотальной дезадаптации и апатии. Время идет, но, к сожалению, у меня лично это состояние исчезает только на какие-нибудь короткие моменты", - написала Каменских в подписи к фото.

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