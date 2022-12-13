Популярна українська співачка Тіна Кароль віднедавна веде Телеграм, де публікує більш особисті та живі фото. Примітки, цитати та вірші Тіни завжди підтримують та обговорюють у мережі, адже раніше артистка уникала спілкування поза сценою.

«Надто сильна, щоб бути слабкою. Занадто слабка, щоб не бути сильною», - написала Тіна під добіркою чорно-білих кадрів. Фото було зроблено перед недавніми виступами співачки.

На думку шанувальників, такі знімки наближають артистку до її фанатів, коли це потрібно:

«Красуня ❤️; Наша❤️; Моя своя; Найкраща 💞; Неймовірна; Неймовірна та надихаюча❤️; Занадто гарна; навіяло духом 2014 як; як завжди біполярка; Занадто неймовірна ✨💜; Хто фотографував?».

Також зірка намагається брати участь у нових проектах, що підтримують її країну.

Нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль та UAnimals презентують новорічну пісню про екоцид.

До 100-річного ювілею всесвітньо відомої пісні Carol of the Bells вони випустять оновлену версію композиції на мелодію Миколи Леонтовича.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до журі Нацвідбору Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі та Тіні Кароль.