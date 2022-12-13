Популярная украинская певица Тина Кароль с недавних пор ведет Телеграм, где публикует более личные и живые фото. Примечания, цитаты и стихи Тины всегда поддерживают и обсуждают в сети, ведь ранее артистка избегала общения вне сцены.
«Слишком сильна, чтобы быть слабой. Слишком слаба, чтобы не быть сильной» - написала Тина под подборкой черно-белых кадров. Фото были сделаны перед недавними выступлениями певицы.
По мнению поклонников, такие снимки приближают артистку к ее фанатам, когда это необходимо:
«Красавица ❤️; Наша❤️; Моя своя; Самая лучшая 💞; Невероятная; Невероятная и вдохновляющая❤️; Слишком красивая; навеяло духом 2014 как; как обычно биполярка; Слишком невероятная ✨💜; Кто фотографировал?».
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Также звезда старается брать участие в новых проектах, которые поддерживают ее страну.
Недавно стало известно, что Тина Кароль и UAnimals презентуют новогоднюю песню об экоциде.
К 100-летнему юбилею всемирно известной песни Carol of the Bells они выпустят обновленную версию композиции на мелодию Николая Леонтовича.
Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.
Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.