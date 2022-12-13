Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк", продовжує активно вести свій блог в Інстаграм і розповідати про своє життя, дивувати образами та всіляко привертати увагу до себе. При цьому дівчина постійно зауважує: їй не подобається реакція хейтерів, які "знають про її життя все".

На цей раз Даша показала, як невдало помедитувала, намагаючись не звертати увагу на тих самих хейтерів. Спочатку її відволік син, а потім і кіт, який бігав поруч із камерою.

«Це я намагаюся медитувати за здоров'я всіх людей, які знають моє життя, моє тіло, обличчя, сина, чоловіка і навіть те, як проходило моє гв – краще за мене. Дай Бог усім здоров'я! Без зловтіхи, адже без вас було б нудно жити» - поділилася іронічно Даша під сімейними кадрами з дому.

Дещо раніше Квіткова представила рідкісні архівні кадри, які нагадали їй про свою зовнішність до вагітності. Даша не раз говорила, як непросто доглядати за кучерявими та пишними кучерями.

Однак через вагітність її шевелюра перетворилася і пишних кучерів вона давно не бачила.

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