Даша Квиткова, которая была победителньицей шоу "Холостяк", продолжает активно вести свой блог в Инстаграм и рассказывать о своей жизни, удивлять образами и всячески привлекать внимание к себе. При этом девушка постоянно подмечает: ей не нравится реакция хейтеров, которые "знают о ее жизни все".

В этот раз Даша показала, как неудачно помедитировала, пытаясь не обращать внимание на тех самых хейтеров. Сначала ее отвлек сын, а затем и кот, который бегал рядом с камерой.

«Это я пытаюсь медитировать за здоровье всех людей, которые знают мою жизнь, мое тело, лицо, сына, мужа и даже то, как проходило мое гв – лучше, чем я. Дай Бог всем здоровья! Без злорадства, ведь без вас было бы скучно жить» - поделилась иронично Даша под семейными кадрами из дома.

Немногим ранее Квиткова представила редкие архивные кадры, которые напомнили ей о своей внешности до беременности. Даша не раз говорила, как непросто ухаживать за кудрявыми и пышными локонами.

Однако из-за беременности ее шевелюра преобразилась и пышных кудрей она давно не видела.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" пожаловалась на тяжелую судьбу беженки в США.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Алекс Топольский признался, какая черта характера его бесит больше всего.