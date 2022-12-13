Відома українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук щодня показує в Інстаграм, як минає її життя. Вона ділиться корисними порадами, смачними рецептами і не боїться зізнатися, якщо щось іде не за планом.

Зараз Саліванчук зайнялася схудненням, тому все частіше в мережі можна побачити нові кадри та відео з її тренувань. За словами Саліванчука, дуже часто щось йде не за планом, а також хочеться здатися.

Але тоді доводиться починати спочатку, а вона ще любить смачно поїсти.

«Все ж таки добре, що пішла на спорт, настрій підняла. А якби полінувалась, то ходила б зла цілий день! І пішов цей поганий настрій у захід. Добре, що для орбітрека не потрібна електроніка», - пише Ганна.

Нещодавно Саліванчук зізналася, що мріє повернути форму, що була до народження сина. Однак для цього в ідеалі треба скинути хоча б п'ять кілограмів. Для цього вона записалася на танці, стала активно ходити до спортзалу, плавання та салону краси для різних видів масажу.

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