Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук каждый день показывает в Иинстаграм, как проходит ее жизнь. Она делится полезными советами, вкусными рецептами и не боится признаться, если что-то идет не по плану.

Сейчас Саливанчук занялась похудением, поэтому все чаще в сети можно заметить новые кадры и видео с ее тренировок. По словам Саливанчук, очень часто что-то идет не по плану, а также хочется сдаться.

Но тогда приходится начинать сначала, а она еще и любит вкусно поесть.

«Все же хорошо, что пошла на спорт, настроение подняла. А если бы поленилась, то ходила бы злая целый день! И пошло это плохое настроение в за*ницу. Хорошо, что для орбитрека не нужна электроника» - пишет Анна.

Недавно Саливанчук призналась, что мечтает вернуть форму, которая была до рождения сына. Однако для этого в идеале надо скинуть хотя бы пять килограмм. Для этого она записалась на танцы, стала активно ходить в спортзал, на плавание и в салон красоты для различных видов массажа.

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