Як пише Politeka.net , Алекс Топольський продовжує дивувати українок у кожному ефірі випуску проекту "Холостяк". А його бесіди разом із дівчатами на побаченнях бурхливо обговорюють у мережі. На цей раз думки українців розділилися.
У ролику одна з учасниць розповіла про непростий характер та бажання бунтувати, коли їй щось забороняють та розкрила деталі свого дитинства.
«"Можливо справа не в людях, а в тобі?" - Чи згодні з такою думкою?» - сказано у підписі під роликом.
У мережі почали ділитися думкою:
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«Висмоктали драму з пальця – батьки живі, вітчим чудово ставився тощо. Могла б краще зіграти роль:); Звісно! Можливо, що проблема в тобі, потрібно ставитись до себе критично, хоча б іноді; Чи не приємне обличчя. Крапка✅; Страшна людина, як на мене. І ні до чого тут батьки... Пол світу з таким минулим. Крапка; Це ніяк не виправдовує її поведінку ... він ще й м'яко з нею поговорив; Така гарна зовні і така гнила зсередини буває 🤢; Вона моральна маніячка».
Раніше ми писали, Олександра Мудра - учасниця шоу "Холостяк" із Олександром Топольським.
Мудра опублікувала фото з Майамі, де є бізнес у Топольського. Олександра не розповіла, з якого приводу вирушила до США, інтригуючи українців.
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" віддалася почуттям наодинці з Топольським.
Також Politeka писала, що українці визначились із ідеальною обраницею для Топольського.