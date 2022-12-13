Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский продолжает удивлять украинок в каждом эфире выпуска проекта "Холостяк". А его беседы вместе с девушками на свиданиях бурно обсуждают в сети. В этот раз мнения украинцев разделились.

В ролике одна из участниц рассказала о непростом характере и желании бунтовать, когда ей что-то запрещают и раскрыла детали своего детства.

«"Возможно дело не в людях, а в тебе?" - согласны с таким мнением?» - сказано в подписи под роликом.

В сети принялись делиться мнением:

«Высосали драму из пальца – родители живы, отчим прекрасно относился и тд. Могла бы лучше сыграть роль :); Конечно! Может быть, что проблема в тебе, нужно относиться к себе критично, хотя бы иногда; Не приятное лицо. Точка✅; Страшный человек, как по мне. И ни при чем здесь родители... Пол мира с таким прошлым. Точка; Это никак не оправдывает ее поведение…он еще и мягко с ней поговорил; Такая красивая снаружи и такая гнилая изнутри 🥺 бывает 🤢; Она моральная маньячка».

Ранее мы писали, Александра Мудрая - участница шоу "Холостяк" с Александром Топольским.

Мудрая опубликовала фото из Майами, где есть бизнес у Топольского. Александра не рассказала, по какому поводу отправилась в США, интригуя украинцев.

Напомним, фаворитка "Холостяка" отдалась чувствам наедине с Топольским

Также Politeka писала, что украинцы определились с идеальной избранницей для Топольского