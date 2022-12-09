Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен, который стал новым главным героем шоу "Холостяк 12". Звезда всячески подогревает интерес к шоу, делясь кадрами из проекта в своем Инстаграм. А в этот раз Топольский показал, как летал на вертолете с Александрой Мудрой.

"На самолете летали, теперь очередь вертолета. Как думаете, в оставшихся выпусках мы еще на чем-нибудь полетаем?)", - написал Топольский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Я думаю да, только не с Мудрой", "Она одна из всех там настоящая, вы очень хорошая пара", "Воздушный шар должен быть обязательно", "Alex! Летай но только с Сашей, она настоящая! Харьков ze best!", "Из всех девушек она самая лучшая, подарите ей все свидания", "Мудрая красотка", "Надеюсь, что пролетаете, но не с Сашей", "Самое лучшее и желательное свидание", "К сожалению, все мужчины слепые котята в руках ведьм".

Напомним, "Холостяк" Топольский выплеснул агрессию на свидании с одной из участниц

А еще Politeka сообщала, что фаворитка "Холостяка" рассказала, каким получился их первый поцелуй

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