Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте уже появилось несколько фаворитов и одна из них - модель Екатерина Лозовицкая. Участница на новом видео в Инстаграм показала, как отдалась поцелуям с Алексом наедине.

"Стоит ждать… Этот момент заслуживает особой песни", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Катушка, милашка будь счастлива", "Я так не за одну участницу всех сезонов не болела как за Катю", "Очень романтично! Катя, вы мой фаворит на проекте по первому выпуску", "Ну что выбрал тебя этот супер риэлтор???Продаете пентхаусы на Бродвее?", "Я знаю, что Катюшка моя любимочка, будет с этим мужчиной", "Это очень романтично. Лучшие поцелуи у вас, он вас не заслуживает, вы слишком шикарна для него", "Катюша я болею только за Вас. Какое вы солнышко. Пусть вам везет в жизни".

Напомним, "Холостяк" Топольский впервые признался, сколько зарабатывает и тратит на жизнь в США

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