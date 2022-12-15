Популярна співачка отримала свободу від опіки близько року тому і з того часу публікує в Інстаграм досить різні кадри, які дивують або відвертістю, або дивними підписами.

Намагаючись ігнорувати критику, Брітні також спокійно показує сміливі та відкриті образи, що часто навіть псують її фігуру. У приспущеній спідниці та білій укороченій кофті Брітні збентежила виглядом через в'ялий живот.

«Нью-Йорку, ось і я! Як щодо яблук 🍏?» - пише Брітні.

«Поверніться до 1 грудня 2021 року. Та сама сорочка, сонцезахисні окуляри та червоні черевики в літаку 🤔; макіяж очей Бріт завжди виглядає так, ніби вона завдала його на ніч на вечірці, а потім впала, не вмившись; Люди щиро переживають її; Вона не дуже добре виглядає, червоні чоботи; Брітні у темних окулярах, це не Брітні. Ось чому ці відео мають найкращу якість; мені непокоїть цей вид».

Раніше висловлювання Брітні також дивували фанатів:

«Щось ніколи не змінюється… Я їм горіхи щодня свого життя. Здається, це було 2003 чи 2004 року?» - написала Брітні та представила архівний кадр із прогулянки.

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