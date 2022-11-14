Популярная украинская певица, вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день показывает в Инстаграм разные моменты из своей жизни. Также артистка любит делиться деталями своих преображений и новых образов.

«Фокусируйтесь на деталях. Они имеют значение 🤍 Бренд имеет значение. Я выбираю наш украинский бренд» - заявила Злата. Она также добавила, есть бренды, которые кроме создания невероятно стильных коллекций не стоят в стороне. Помогают нашей стране, постоянно перечисляют средства на различные нужды.

«P.S. Это самый красивый кампейн, который мы когда-либо делали. Спасибо моей украинской beauty team 🤍» - добавила также Злата.

В сети сразу обсудили:

«Какая красотка ❤️; Она утверждает, что она обычная, но мы же понимаю, что она – идеальная. 🔥; Француженка Злата🥐; Какая вы красивая ❤; Образ 🔥. Вам очень подходит 🔥; Очень органична в этом образе 🔥👏👍; Просто парижанка; Поймала солнце?».

Также любит Злата без прикрас показывать разные моменты из своих рабочих путешествий.

«Мивина. Где-то в Польше на заправке. Вы тоже ели сухую Мивину в детстве?» - спросила ЗЗлата и показала, как проводит свои будни без пафоса. После концерта заграницей перед уездом девушку одолел голод, и она решила подкрепиться тем, что есть.

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