Известная певица Настя Каменских часто сталкивается с довольно пристальным вниманием к своей жизни, а также жизни ее супруга. Долгое время пара находилась заграницей, сбежав из страны подальше от войны.

После возвращения пара пытается всячески показать свой патриотичный настрой и публикует много обращений и кадров.

«Я действительно считаю украинский язык особенным и невероятно горжусь нашим культурным наследием. Поэтому воспевать стихи гениального Павла Тычины – это большая ответственность и наслаждение для меня. Надеюсь, что вы почувствовали тот эмоциональный посыл, которым наделена эта песня❤️» - пишет Каменских под новыми кадрами.

В сети обсудили:

«Украинский язык действительно очень хороший и приятно язык) Есть чем гордиться ⁠❥⁠; А еще она так подходит Насте 😍; Украинский это самый красивый язык из всех! 😍🇺🇦❤️; Очень хорошо спели песню, видно, что столько души вложили в эти строки))); Песня🔥🔥🔥И исполнение🔥❤️Целый день слушаю эту песню 👍Вы такая прекрасная😍».

Ранее Настя решила разыграть среди поклонников свои личные вещи, и именно их она показала на видео.

Напомним, "Эмоции переполняют": звезда "1+1" Алла Мазур поздравила украинцев с важным событием.

Как сообщала Politeka, "Ранен и разбит": Каминская из "НеАнгелов" неожиданно объявилась в Харькове и показала кадры разрушений.

Также Politeka писала, что "Я горжусь нашими воинами": Лобода обратилась к украинцам после освобождения Херсона.