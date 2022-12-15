Популярная певица получила свободу от опехи около года назад и с тех пор публикует в Инстаграм довольно разные кадры, которые удивляют либо откровенностью, либо странными подписями.
Стараясь игнорировать критику, Бритни также спокойно показывает смелые и открытые образы, что часто даже портят ее фигуру. В приспущенной юбке и белой укороченной кофте Бритни смутила видом из-за дряблого живота.
«Нью-Йорк, вот и я! Как насчет яблок 🍏?» - пишет Бритни.
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«Вернитесь к 1 декабря 2021 года. Та же рубашка, солнцезащитные очки и красные ботинки в самолете 🤔; макияж глаз Брит всегда выглядит так, будто она нанесла его на ночь на вечеринке, а затем упала, не умывшись; Люди искренне переживают за нее; Она не очень хорошо выглядит, красные сапоги; Бритни в темных очках, это не Бритни. Вот почему эти видео имеют лучшее качество; мне беспокоит этот вид».
Ранее высказывания Бритни также удивляли фанатов:
«Что-то никогда не меняется… Я ем орехи каждый день своей жизни. Кажется, это было в 2003 или 2004 году?» - написала Бритни и представила архивный кадр с прогулки.
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