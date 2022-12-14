Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка стала однією з переможниць у проекті "Холостяк", поділилася чуттєвим кадром.

Відома блогерка, переможниця "Холостяка" та екс-гімнастка Даша Ульянова розповідає про своє життя в Інстаграм досить часто. Також дівчина намагається вразити новими кадрами, зробленими щоразу у новій обробці та з новим стилем.

Нерідко вона стикається з критикою через свій зовнішній вигляд. З часів перемоги на «Холостяку» з Максом Михайлюком дівчина отримує вкрай змішані відгуки на адресу вбрання, зовнішнього вигляду загалом.

Також Дашу критикують за надмірно збільшені губи, на думку деяких людей Інстаграм. Проте це вибір самої Даші, і вона всіляко це підкреслює. На цей раз Ульянова звернула увагу на чуттєвий образ:

"ngphotographer завжди так красиво мене бачить 💔".

Раніше дівчина вразила фоловерів новим відео, на якому показала добірку фото як виглядала 5 років тому.

Так, спочатку у ролику Дашу можна побачити ще зовсім юною, вона виглядає звичайною рядовою дівчиною, але вже можна помітити, що вона дуже амбітна. Дівчина відбита у різних образах і локаціях, без пафосу, гламуру та "накачаних" губ.

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