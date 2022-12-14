Известная блогерша, победительница "Холостяка" и экс-гимнастка Даша Ульянова рассказывает о своей жизни в Инстаграм довольно часто. Также девушка старается впечатлить новыми кадрами, сделанными каждый раз в новой обработке и с новым стилем.
Нередко она сталкивается с критикой из-за своего внешнего вида. Со времен победы на «Холостяке» с Максом Михайлюком девушка получает крайне смешанные отзывы в адрес нарядов, внешнего вида в целом.
Также Дашу критикуют за чрезмерно увеличенные губы, по мнению некоторых людей в Инстаграм. Тем не менее, это выбор самой Даши, и она всячески это подчеркивает. В этот раз Ульянова обратила внимание на чувственный образ:
«n.g.photographer всегда так красиво меня видит 💔».
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Ранее девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала подборку фото, как выглядела 5 лет назад.
Так, сначала в ролике Дашу можно увидеть еще совсем юной, она выглядит обычной рядовой девушкой, но уже можно заметить, что она весьма амбициозна. Девушка запечатлена в разных образах и локациях, без пафоса, гламура и "накачанных" губ.
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