Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который стал одним из ведущих "Сніданку на 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил очаровательное фото своей жены Кати Осадчей и трогательно поздравил ее с Днем ангела.

На новой фотографии Катя запечатлена в интересной локации и при полном параде. Перед камерой она появилась в элегантной белой блузе с кружевным воротничком и черной жилетке с милой вышивкой. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и лучезарная улыбка.

В подписи к публикации Горбунов написал: "С Днем Ангела, моя красавица! С Днем Екатерины! Пусть Ангел-Хранитель всегда тебя оберегает и будет рядом с тобой! А искренняя улыбка не сходит с твоего лица! С праздником вас, Катушки Берегите себя! И пусть Победа настанет как можно скорее!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Поздравляю с днем Ангела! Пусть Ангел-Хранитель всегда хранит Вас! Вы замечательная!", "С днем ангела", "Поздравляю Катю с Днем ангела! Счастья, радости, пусть ангел-хранитель вас оберегает", "С днем ангела!", "Красавица Екатерина", "Крепкого здоровья, счастья, добра и большой семейной любви. Слава Иисусу Христу! У тебя женщина красавица, очаровательная, так держать", "Катя у вас красавица!".

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