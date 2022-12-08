Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась фото и видео из закулисья концерта Нади Дорофеевой, которую продюсирует.

Как оказалось, Надя здорово зажгла на концерте, собрав полный зал зрителей. В это время певицу всячески поддерживала Ирина – и в зале, и в гримерке. На кадрах можно увидеть, что выступала Надя в широких джинсах и коротком черном топе с необычным декором. Тем временем Горовая появилась на фото в кожаных штанах и светлом теплом свитере.

В подписи к публикации Ирина написала: "Спасибо, что мы вместе. Каждый раз вдохновляюсь твоим творчеством и невероятной энергией!". А пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Горовой: "Что за веселье во время войны, когда гибнут люди?", "Ой, так классно, что отовсюду звучит украинский язык. Правильно – попользовались русским, а теперь пора забывать", "Класс", "Огонь".

Напомним, "Большое утешение": Цымбалюк из "Крепостной" поделился своей радостью после спектаклей.

Как сообщала Politeka, "Милейшее создание": экс-жена Потапа Горовая растрогала кадрами с "малышом" на руках.

Также Politeka писала, что "Оберегаем от лишних глаз": экс-подопечная Монатика Лида Ли посвятила песню своей любви.