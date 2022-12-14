Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва поділилася, як готується цього разу до нового року і згадала минуле.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася кадрами з дому, почавши прикрашати все до нового року. За словами артистки, все їй нагадує минуле життя і змушує тужити про ці моменти.

Спеціально у Сторі Даша показала кілька іграшок, які змусили її задуматися про минуле.

«Прибираємо ялинку, я з повними очима сліз. Усі іграшки асоціюються так з усіма довкола. Той, хто придумав цю традицію, впевнена, теж мешкав подібні часи. І тому така магія – весь процес.

Але зараз це все сповнене особливими, важливішими смислами. Ось, наприклад, привіт вам від вкраденого єнота. А тут – передбачення на вечір п'ятниці. Гаразд, не в цьому, так наступного року схуднемо. Так, дівчатка? - Запитує Даша.

Нагадаємо, нещодавно артистка приєдналася до проекту Underbooks, що займається створенням аудіоверсій українських книг. Одна з книг, над озвучуванням якої зараз іде робота, - роман Катерини Липи "Слуги Яструба та Лілей: повернення".

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.