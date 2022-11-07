Популярна артистка Даша Астаф'єва розповіла про своє нове захоплення, яке захопило всю її увагу.

Популярна співачка Даша Астаф'єва активно веде соціальні мережі та розповідає про себе, також артистка із задоволенням хвалиться модними образами, ділиться корисними зауваженнями та дивує кадрами. На цей раз зірка звернула увагу на культурну спадщину та важливість розвитку книжкової індустрії.

Як відомо, Даша вже почала займатися озвученням цього видання, тож вирішила розповісти про нього докладніше.

«Наша друга книга у роботі, яку ми можемо анонсувати – «Слуги Яструба та Лілей: повернення» Катерини Липи. Важко закохатися в Україну ще більше, але авторові «Слуг» Катерині це вдалося. Я закохалася в Україну ще глибше та сильніше. Кожен рядок про те, що є нами, про те, чому ми є такі» - пише Даша під спеціальним кадром.

За її словами, вона захоплена самою думкою – вона озвучила не вигадку, а ґрунтовну роботу, в якій художньої вигадки майже немає, є чудова художня форма – обгортка нашого українського життя, воєн, боротьби, нашої еволюції.

А скільки тут незнайомих мною слів. Коли читала – раділа, коли озвучувала – смакувала кожне слово. Я не люблю рекомендувати книги, ми всі занадто різні та смаки відповідно. Але в цьому випадку я тупцюю ногами і кричу: читайте!» – поділилася Даша своїми зауваженнями.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.