Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала вже другу книгу, над аудіоверсією якої вона працює. Раніше Астаф'єва розповідала, що займається озвучуванням "Пташиного цвинтаря" Кирила Поліщука, а тепер вона взяла в роботу роман Катерини Липи "Слуги Яструба і Лілей: повернення".

"Складно закохатися в Україну ще більше, але авторці «Слуг» Катерині це вдалося. Я закохалася в Україну ще глибше і дужче. Кожен рядок про те, що є нами, про те, чому ми такі є. Горнятко вишень, повага до зброї, лаконічні, але такі самодостатні відповіді мо*калям - все як намистини нанизується на нашу складну історію. Намистини різні, але як же до ладу виглядає намисто. Мене захоплює те, що я озвучила не вигадку, а грунтовну роботу, в який художнього вимислу майже нема, є прекрасна художня форма - обгортка нашого українського життя, війн, боротьби, нашої еволюції", — пише Даша Астаф'єва.

Співачка додала, що доба Руїни надзвичайно складна для вивчення, але такий формат — дуже цікавий.

"А скільки тут незнаних мною слів. Коли читала - тішилася, коли озвучувала - смакувала кожне слово. Я не люблю рекомендувати книги, ми всі надто різні і смаки відповідно. Але в цьому випадку я тупочу ногами і кричу: читайте! Ми всі українці і ця книга не має пройти повз нас", — наголосила зірка.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.