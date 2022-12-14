Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева поделилась, как готовится в этот раз к новому году и вспомнила о прошлом.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась кадрами из дома начав украшать все к нову году. По словам артистки, все ей напоминает о прошлой жизни и заставляет тосковать об этих моментах.

Специально в Стори Даша показала несколько игрушек, которые заставили ее задуматься о прошлом.

«Наряжаем елку, я с полными глазами слез. Все игрушки ассоциируются так со всеми вокруг. Тот, кто придумал эту традицию, уверена, тоже проживал подобные времена. И поэтому такая магия весь процесс.

Но сейчас это все наполнено особенными, более важными смыслами. Вот, например, привет вам от украденного енота. А здесь – предвидение на вечер пятницы. Ладно, не в этом, так в следующем году похудеем. Да, девочки? – спрашивает Даша.

Напомним, недавно артистка присоединилась к проекту Underbooks, который занимается созданием аудиоверсий украинских книг. Одна из книг, над озвучиванием которой сейчас идет работа, - роман Екатерины Липы "Слуги Ястреба и Лилей: возвращение".

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.