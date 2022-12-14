Відома співачка Злата Огневич зізналася, як непросто тренуватися після перерви, але заради постаті варто це робити.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська виконавиця, учасниця різних проектів та друга "Холостячка" Злата Огневич також є відомим блогером. В Інстаграм Злата намагається з'являтися різні сторони життя.

На цей раз співачка зізналася, як їй даються тренування після перерви. Деякий час вона не займалася і провела невелику відпустку у Відні. Тепер Злата активно повертає форму та ділиться успіхами у мережі.

Варто нагадати, Огневич також займається йогою і неодноразово розповідала про правильне харчування (артистка не тільки багато років не їсть м'ясо, а й намагається дотримуватися спеціального раціону).

"Вправи на внутрішні м'язи. Після перерви у залі. Вриваюся!" - Заявила співачка.

Після повернення додому Злата розповіла, що найбільше хвилювало її в момент приїзду.

«Київ зустрів туманом та… звуками генераторів. Я дуже щаслива бути вдома! Сиджу в таксі і думаю: аби тільки світло було! Бо тягти важкі валізи на верхній поверх – така собі розвага. Але ж до подруги йшла пішки на 16 поверх! Там часто відключають і мешканці всім будинком качають попу! - пожартувала Злата.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.