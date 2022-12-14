Як повідомляє Politeka.net , популярна українська виконавиця, учасниця різних проектів та друга "Холостячка" Злата Огневич також є відомим блогером. В Інстаграм Злата намагається з'являтися різні сторони життя.
На цей раз співачка зізналася, як їй даються тренування після перерви. Деякий час вона не займалася і провела невелику відпустку у Відні. Тепер Злата активно повертає форму та ділиться успіхами у мережі.
Варто нагадати, Огневич також займається йогою і неодноразово розповідала про правильне харчування (артистка не тільки багато років не їсть м'ясо, а й намагається дотримуватися спеціального раціону).
"Вправи на внутрішні м'язи. Після перерви у залі. Вриваюся!" - Заявила співачка.
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Після повернення додому Злата розповіла, що найбільше хвилювало її в момент приїзду.
«Київ зустрів туманом та… звуками генераторів. Я дуже щаслива бути вдома! Сиджу в таксі і думаю: аби тільки світло було! Бо тягти важкі валізи на верхній поверх – така собі розвага. Але ж до подруги йшла пішки на 16 поверх! Там часто відключають і мешканці всім будинком качають попу! - пожартувала Злата.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.