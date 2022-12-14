Как сообщает Politeka.net, популярная украинская исполнительница, участница различных проектов и вторая "Холостячка" Злата Огневич также является известным блогером. В Инстаграм Злата старается показываться разные стороны жизни.
В этот раз певица призналась, как ей даются тренировки после перерыва. Некоторое время она не занималась и провела небольшой отпуск в Вене. Теперь Злата активно возвращает форму и делится успехами в сети.
Стоит напомнить, Огневич также занимается йогой и не раз рассказывала о правильном питании (артистка не только много лет не ест мясо, но и старается придерживаться специального рациона).
"Упражнения на внутренние мышцы. После перерыва в зале. Врываюсь!" - заявила певица.
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После возвращения домой Злата рассказала, что волновало ее больше всего в момент приезда.
«Киев встретил туманом и… звуками генераторов. Я очень счастлива быть дома! Сижу в такси и думаю: только бы свет был! Ибо тянуть тяжелые чемоданы на верхний этаж – такое себе развлечение. Но к подруге шла пешком на 16 этаж! Там часто отключают и жители всем домом качают попу!» - пошутила Злата.
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.