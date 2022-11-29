Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина много лет занималась различными проектами, а теперь занята не только своим брендом одежды, но и фондом помощи украинцам, в особенности женщинам, пострадавшим от действий оккупантов. Сейчас Мария анонсировала кое-что интересное для поклонников в Инстаграм.

«Генераторы. Ноги, закутанные в одеяла. И кругом… лучшие люди на свете! Снимаем кое-что интересное для вас! Важное и красивое.

Знаете, на каких думах я постоянно ловлю себя, вернувшись к обычным будням в Киеве? Насколько же много вещей мне казались обыденными и нестоящими постинга! Как, например, один из этих салатов. Именно его и только его я ем во время съемок уже много лет!» - поделилась Мария.

Ранее бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» собралась на фронт с куклами, чтобы остановить войну.

«У меня ведь тоже есть украинская кровь! Я возьму Хрюшу и Степашку и уеду на фронт…! Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов!» - цитируя Вовк, высказалась Мария.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.