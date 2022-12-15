Американський танцюрист і актор Стівен «tWitch» Бос, найбільш відомий як фейковий ді-джей і помічник на шоу Еллен Дедженерес, вирішив самостійно піти з життя у віці 40 років. Його тіло знайшли в готельному номері. У артиста залишилися дружина та троє дітей.

На своїй сторінці в Instagram Макс Чмерковський не стримав емоцій і прокоментував смерть свого друга.

"У мене не вистачає слів... Написав кілька абзаців і видалив усе, тому що зараз це все так неактуально. Мені так багато треба сказати, але я просто хочу зберегти спогади, які я маю, і не намагатися вкласти це в голові. Стівен 'Twitch' Boss був єдиною людиною, яку я зустрічав у всій індустрії, яку любили абсолютно всі. Це взагалі не має сенсу.... Спочивай з миром, мій друже💔", — написав танцюрист.

У коментарях на публікацію відреагував син Григорія Чапкіса із "Танці зі зірками" Грег.

"Всі любили його за нього, крім нього. Він не міг полюбити себе. Так сумно, що таке темне психічне захворювання може погасити світло. 😢❤️ ", "Так жахливо, абсолютно розбитий через це! Я не можу перестати думати про Елісон і дітей", "Жодного сенсу. Він був любов'ю, світлом і радістю щоразу, коли заходив до кімнати", — пишуть під постом.

Раніше Макс Чмерковський із "Танці зі зірками" повідомив про смерть відомої актриси та своєї партнерки.

Нагадаємо, знаменита актриса пішла із життя за день до ювілею.

Також повідомлялося про смерть видатної співачки. У сім'ї розповіли, що це сталося уві сні.