Американский танцор и актер Стивен «tWitch» Босс, наиболее известный как танцующий ди-джей и помощник на шоу Эллен Дедженерес, решил самостоятельно уйти из жизни в возрасте 40 лет. Его тело нашли в отельном номере. У артиста остались супруга и трое детей.
На своей странице в Instagram Макс Чмерковский не сдержал эмоций и прокомментировал смерть своего друга.
"У меня не хватает слов... Написал несколько абзацев и удалил все, потому что сейчас это все так неактуально. Мне так много нужно сказать, но я просто хочу сохранить воспоминания, которые у меня есть, и не пытаться уложить это в голове. Стивен ‘Twitch’ Boss был единственным человеком, которого я встречал во всей индустрии, которого любили абсолютно все. Это вообще не имеет смысла.... Покойся с миром, мой друг. 💔", — написал танцор.
В комментариях на публикацию отреагировал сын Григория Чапкиса из "Танці з зірками" Грег.
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"Все любили его за него, кроме него. Он не мог полюбить себя. Так грустно, что такое темное психическое заболевание может погасить свет. 😢❤️ ", "Так ужасно, абсолютно разбит из-за этого! Я не могу перестать думать об Элисон и детях", "Никакого смысла. Он был любовью, светом и радостью каждый раз, когда входил в комнату", — пишут под постом.
Ранее Макс Чмерковский из "Танці з зірками" сообщил о смерти известной актрисы и своей партнерши.
Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.
Также сообщалось о смерти выдающейся певицы. В семье рассказали, что это произошло во сне.