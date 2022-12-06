У США померла від раку відома комедійна актриса Кірсті Еллі, яка була партнеркою Чмерковського в одному з сезонів американських «Танців із зірками».
"Моя дорога Кірсті, ми останнім часом не спілкувалися і я тобі все розповім, коли нарешті побачу тебе, а поки хочу сказати, що я тебе дуже люблю і бажаю тобі найспокойнішого відпочинку. Ти була одною з найунікальніших людей, яких я колись зустрічав, і просто одним із найяскравіших моментів мого особистого та професійного життя", — зізнається Макс.
Танцюрист поділився спогадами про стосунки з покійною актрисою.
"Все це було схоже на дикі американські гірки. Від Мод до діджея Lil Buttercup ти завжди була готова до життя. Коли я пишу це, мені в голову лізуть спогади про проведений разом час, я згадую, якою ти була абсолютно дикою, і мене аж розриває. Щось, що ти б абсолютно ненавиділа... А зараз не можу не посміхнутися, бо згадав, що саме ти хотіла, щоб я сказав на твоїх похоронах... Не думаю, що в мене вийде тут... Я думав, ти будеш поруч назавжди. Хотілося б, щоб ми часто спілкувалися. Дякую за все. Я люблю тебе, Кірсті Еллі. Спочивай із миром", - додав Макс Чмерковський.
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