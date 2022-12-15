Українська співачка Тіна Кароль щодня показує щось нове та спілкується з шанувальниками. За словами артистки, зараз простіше ділитися особистим і вона краще розуміє українців, тож слід бути чеснішими.

У Телеграм-каналі Тіни можна побачити багато особистих кадрів і цього разу зірка поділилася фото, які наголосили на її природній красі без фотошопу та яскравого макіяжу.

«Мій життєвий вибір завжди був легким шляхом. Як навчитися просто бути? Без пошуку нових здобутків, без екстриму? Я схиблена на драйві та досягненнях, це створює проблеми для всіх. Вибачте, я залежна від перфекціонізму! – заявила Кароль.

У мережі відповіли:

«Любимо!; Найкраща 💞; Найкраща 💗; Найкраща 💗 Наша, своя💋❤️; Про перфекціонізм дуже життєво; Ми тебе любимо 🤍; Не вибачайтесь; Без цього нудно живеться 😄😌; Домовитися з собою, хоча б на короткий термін дозволити собі, але системно. нікуди не бігти і застигнути в моменті...; Ви найкраща! 🫶 Треба іноді трохи відпочивати; Дуже красива, але й дуже втомлена! Потрібно змусити себе відпочивати!».

Також стало відомо, спеціально до сторіччя композиції «Carol of the Bells» артистка переспіла її разом із хором.

Артистка вирішила висловитися про своє рішення докладніше, про що повідомила Фантіна у себе в Інстаграмі на сторінці. За словами Кароль, війна знищує життя у сенсі цього терміну.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до журі Нацвідбору Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі та Тіні Кароль.