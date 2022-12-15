Украинская певица Тина Кароль каждый день показывает что-то новое и общается с поклонниками. По словам артистки, сейчас проще делиться личным и она лучше понимает украинцев, поэтому следует быть честнее.

В Телеграмм-канале Тины можно увидеть много личных кадров и в этот раз звезда поделилась фото, которые подчеркнули ее природную красоту без фотошопа и яркого макияжа.

«Мой жизненный выбор всегда был без лёгкого пути. Как научиться просто быть? Без поиска новых достижений, без экстрима? Я помешана на драйве и достижениях, это создает проблемы для всех. Извините, я зависима от перфекционизма!» - заявила Кароль.

В сети ответили:

«Любим!; Лучшая 💞; Самая лучшая 💗; Самая лучшая 💗 Наша, своя💋❤️; О перфекционизме очень жизненно; Мы тебя любим 🤍; Не извиняйтесь; Без этого скучно живется 😄😌; Договориться с собой, хотя бы на короткий срок позволить себе,..но системно..;) никуда не бежать и застыть в моменте...; Вы самая лучшая!🫶 Надо иногда немного отдыхать; Очень красивая, но и очень уставшая! Надо заставить себя отдыхать!».

Также стало известно, специально к столетию композиции «Carol of the Bells» артистка перепела ее вместе с хором.

Артистка решила высказаться о своем решении подробнее, о чем сообщила ФанТина у себя в Инстаграм на странице. По словам Кароль, война уничтожает жизнь в полном смысле этого слова.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.