Популярна українська телеведуча щодня публікує зведення із ситуації на фронті, а також обговорює найгарячіші теми за останню добу. На цей раз росіяни обстріляли Київ іранськими дронами. Сили ППО збили 13 із 13 «шахідів».

Також стало відомо, що росіяни обстріляли центр Херсона та приміщення ОВА (відео 1). Під обстрілами були інші райони міста (відео 2). У мережі бурхливо відреагували на новину звільнення наших захисників – через черговий обмін звільнили 64 воїни (відео 3).

«Звільненому з російського полону Михайлу Діанову зробили в США операцію на руці та пообіцяли повне відновлення (фото 5)

Від «Київ за 3 дні» до «вижити» – як змінилася російська пропаганда за останні 10 місяців (відео 6)

Депутат російської думи вирішив пожартувати «про хлопчика Вова з Києва» на камеру, і так, що навіть колеги хапалися за обличчя (відео 7)» представила Марічка добірку кадрів та ще кілька гучних тем.

У мережі почали обговорювати побачене:

«Дуже рада, що повернули наших хлопців із полону. Вони наші Герої❤️🇺🇦; Сподіваюся того "рашистського цурка" депортують на могилізацію 🔥; Боже бережи Україну та захисників України; Відео7:. А дідусь Вова з Москви не мріє про ракети?; Росіяни невиправні та невиліковні. Де б вони не знаходилися – неповага до всіх; Мальчик Вова отримає ракети відправить їх дідусеві Вові; Це мертва нація і ніколи ваші діти не відмиються від цієї ганьби – нелюди мацкальські!».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.