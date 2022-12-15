Популярная украинская телеведущая каждый день публикует сводки из ситуации на фронте, а также обсуждает самые горячие темы за последние сутки. В этот раз россияне обстреляли Киев иранскими дронами. Силы ПВО сбили 13 из 13 «шахидов».

Также стало известно, что россияне обстреляли центр Херсона и помещение ОВА (видео 1). Под обстрелами были и другие районы города (видео 2). В сети бурно отреагировали на новость освобождения наших защитников – из-за очередного обмена освободили 64 воинов (видео 3).

«Освобожденному из российского плена Михаилу Дианову сделали в США операцию на руке и пообещали полное восстановление (фото 5)

Звезда "1+1" Падалко- как изменилась российская пропаганда за последние 10 месяцев (видео 6)

Депутат российской думы решил пошутить «о мальчике Вове с Киева» на камеру, и так, что даже коллеги хватались за лицо (видео 7)» представила Маричка подборку кадров и еще несколько громких тем.

В сети принялись обсуждать увиденное:

«Очень рада, что вернули наших ребят из плена. Они наши Герои❤️🇺🇦; Надеюсь того "рашистского чурка" депортируют на могилизацию 🔥; Боже храни Украину и защитников Украины; Видео7:. А дедушка Вова из Москвы не мечтает о ракетах?; Россияне неисправимы и неизлечимы. Где бы они ни находились – неуважение ко всем; Хлопчик Вова получит ракеты отправит их дедушке Вове; Это мертвая нация и никогда ваши дети не отмоются от этого позора - изверги мацкальские!».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.