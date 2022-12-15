Ксенія Мішина продовжує активно розповідати в Інстаграм про своє життя, свої захоплення та показує нові фото. Також артистка з недавніх пір розповідає докладніше про те, чим вона захоплена та які речі допомагають їй бути не лише у формі фізичної, а й моральної.
«Медитація, є кілька етапів. Перша медитація для покращення сну та позбавлення від безсоння. Під час цієї медитації ви відчуєте розслаблення у всьому тілі. Друга медитація спрямована на розслаблення та очищення від негативу.
Сьогодні, як ніколи, треба дуже важливо тримати себе в тонусі і мати особисті лайфхаки по перезавантаженню. Третя медитація – про здобуття впевненості та любові самому до себе. Практикуючи цю медитацію, ви навчитеся більше поважати себе.
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Четверта нідра йога – про емоційне визволення та духовний розвиток загалом. Вона допоможе вам звільнитися від зайвого емоційного багажу. І п'ята остання у збиранні медитацій – про досягнення успіху» - говорить Ксенія про важливі практики.
Ксенія Мішина вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи передплатників. На цей раз актриса обрала для своїх модних експериментів новий елемент – шкіряну куртку.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.