Знаменита актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася, як допомогти собі стати кращими і не впасти в депресію.

Ксенія Мішина продовжує активно розповідати в Інстаграм про своє життя, свої захоплення та показує нові фото. Також артистка з недавніх пір розповідає докладніше про те, чим вона захоплена та які речі допомагають їй бути не лише у формі фізичної, а й моральної.

«Медитація, є кілька етапів. Перша медитація для покращення сну та позбавлення від безсоння. Під час цієї медитації ви відчуєте розслаблення у всьому тілі. Друга медитація спрямована на розслаблення та очищення від негативу.

Сьогодні, як ніколи, треба дуже важливо тримати себе в тонусі і мати особисті лайфхаки по перезавантаженню. Третя медитація – про здобуття впевненості та любові самому до себе. Практикуючи цю медитацію, ви навчитеся більше поважати себе.

Четверта нідра йога – про емоційне визволення та духовний розвиток загалом. Вона допоможе вам звільнитися від зайвого емоційного багажу. І п'ята остання у збиранні медитацій – про досягнення успіху» - говорить Ксенія про важливі практики.

Ксенія Мішина вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи передплатників. На цей раз актриса обрала для своїх модних експериментів новий елемент – шкіряну куртку.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.