Знаменитая актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина высказалась, как помочь себе стать лучше и не впасть в депрессию.

Ксения Мишина продолжает активно рассказывать в Инстаграм о своей жизни, своих увлечениях и показывает новые фото. Также артистка с недавних пор рассказывает подробнее о том, чем она увлечена и какие вещи помогают ей быть не только в форме физической, но и моральной.

«Медитация, существует несколько этапов. Первая медитация для улучшения сна и избавления от бессонницы. Во время этой медитации вы ощутите расслабление во всем теле. Вторая медитация направлена на расслабление и очистку от негатива.

Сегодня, как никогда надо очень важно держать себя в тонусе и иметь личные лайфхаки по перезагрузке. Третья медитация – о получении уверенности и любви самому к себе. Практикуя эту медитацию, вы научитесь больше уважать себя.

Четвертая нидра йога – про эмоциональное освобождение и духовное развитие в целом. Она поможет вам освободиться вам от лишнего эмоционального багажа. И пятая последняя в сборке медитаций – о достижении успеха» - говорит Ксения о важных практиках.

Ксения Мишина умеет составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков. В этот раз актриса выбрала для своих модных экспериментов новый элемент – кожаную куртку.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.