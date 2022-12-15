В ефірі шоу "Ранок Вдома" артист заявив, що зимовий час завжди був плідним для українських знаменитостей, адже це період корпоративів та новорічних святкових концертів, але через повномасштабну війну рф проти України ситуація різко змінилася. Співак сумнівається, що українці готові до святкових корпоративів.

"Грудень був завжди місяцем корпоративів. Але зараз тиша. Тому що соромно святкувати щось, коли війна йде. З одного боку. З іншого боку, незручно, ми не знаємо, чи працюватимуть ресторани. А не дай Боже трапиться ракетний обстріл. Кинеш усе, стіл, обладнання, артистів і спускатимешся в бомбосховище? Народ не готовий до всього цього", – пояснює Павло Зібров.

Виконавець додав, що роботи в його графіку все одно не бракуватиме – це й виступи для дітей в Охматдиті в образі святого Миколая, і відвідини українських військових у реабілітаційних центрах.

"Запросили до Охматдиту — буду Дідом Морозом, а до цього був Миколайчиком. Їдемо до наших воїнів. Нещодавно на реабілітаційний центр протезування збирали. Коли дивишся в очі воїнів, думаєш: „Вони не здалися, то як я можу здатися?“. Від них з’являється сила та енергія. Вони в реабілітаційних центрах, коли їм ще два тижні треба лежати, кажуть: „Ні-ні-ні, мені вже нормально, пов’язку скину, на мене вже хлопці чекають під Мар'їнкою“. Вони не можуть тут сидіти. Наша нація непереможна", — наголосив Зібров.

Нагадаємо, що Полякову та Єфросинину після скандалу спробував напоумити Зібров.

Як повідомляла Politeka, Павло Зібров побував на виставі Могилевської і не став мовчати.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України звернулася зворушливо до Зіброва, Павло відповів.