В эфире шоу "Утро Дома" артист заявил, что зимнее время всегда было плодотворным для украинских знаменитостей, ведь это период корпоративов и новогодних праздничных концертов, но из-за полномасштабной войны рф против Украины ситуация резко изменилась. Певец сомневается, что украинцы готовы к праздничным корпоративам.

"Декабрь был всегда месяцем корпоративов. Но сейчас тишина. Потому что стыдно праздновать что-то, когда война идет. С одной стороны. С другой стороны, неудобно, мы не знаем, будут ли работать рестораны. А не дай Бог случится ракетный обстрел. Бросишь все, стол, оборудование, артистов и будешь спускаться в бомбоубежище? Народ не готов ко всему этому", – объясняет Павел Зибров.

Исполнитель добавил, что работы в его графике все равно будет хватать - это и выступления для детей в Охматдете в образе святого Николая, и посещение украинских военных в реабилитационных центрах.

"Пригласили в Охматдет — буду Дедом Морозом, а до этого был Николайчиком. Едем к нашим воинам. Недавно на реабилитационный центр протезирования собирали. Когда смотришь в глаза воинов, думаешь: "Они не сдались, как я могу сдаться?". От них появляется сила и энергия. Они в реабилитационных центрах, когда им еще две недели нужно лежать, говорят: "Нет-нет-нет, мне уже нормально, повязку скину, меня уже ребята ждут под Марьинкой". Они не могут здесь сидеть. Наша нация непобедима", - подчеркнул Зибров.

Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.

Как сообщала Politeka, Павел Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.