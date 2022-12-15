Популярна українська актриса Ганна Саліванчук щодня ділиться цікавим, розповідає про себе та ділиться корисними рецептами для всієї родини. За словами артистки, зараз вона зайнята своїм навчанням, дітьми та навряд чи вистачає час на себе.

Через відключення світла та зв'язку артистка навіть задумалася про відпочинок після активних буднів, щоб провести час у спокої та без тривоги. Нещодавно артистка брала участь у благодійному концерті, щоби підтримати постраждалих українців.

А цього разу Саліванчук показала цікавий кадр у новому образі – сукня з акуратними вирізами та декольте підкреслила її форми.

«Якщо Бог хоче зробити тебе щасливим, то він веде тебе найскладнішим шляхом, тому що легких шляхів на щастя не буває. Це про нас українців» – написала Ганна.

Раніше Саліванчук вирішила розповісти, як проводить час, коли вимикають світло.

"Є в цьому щось романтичне. Я думаю, що через прасування та дуже активне життя ми перестали проводити разом такі вечори. І від тебе українці за це", - написала зірка у своєму блозі.

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