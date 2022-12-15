Популярная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день делится интересным, рассказывает о себе и делится полезными рецептами для всей семьи. По словам артистки, сейчас она занята своей учебой, детьми и едва ли хватает время на себя.

Из-за отключений света и связи артистка даже задумалась об отдыхе после активных будней, чтобы провести время в покое и без тревоги. Недавно артистка принимала участие в благотворительном концерте, чтобы поддержать пострадавших украинцев.

А в этот раз Саливанчук показала интересный кадр в новом образе – платье с аккуратными вырезами и декольте подчеркнуло ее формы.

«Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя по самому сложному пути, потому что легких путей к счастью не бывает. Это про нас украинцев» - написала Анна.

Ранее Саливанчук решила рассказать, как проводит время, когда отключают свет.

"Есть в этом что-то романтическое. Я думаю, что из-за глажки и очень активной жизни мы перестали проводить вместе такие вечера. И от тебе украинцы за это", - написала звезда в своем блоге.

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