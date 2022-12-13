Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась трогательными кадрами из прошлогодней семейной фотосессии в новогодние праздники. На фото она позировала с детьми, но без мужа.

"Сижу и думаю, что в этом году нет ни ресурса, ни желания, ни сил на новогоднюю фотосессию 🥲🥲🥲 К сожалению, но все мы сейчас в тяжелой ситуации, а наши защитники - вообще в холоде обороняют нас 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Но ради их тяжелого труда - потому что они делают для того, чтобы мы с вами дальше жили и дальше имели хорошие воспоминания о 2022, несмотря ни на что 🙈 мы должны помогать всем чем можем 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Экономить электроэнергию, донатить на теплую одежду, на машины, на тепловизоры, лекарства…", — пишет Анна Саливанчук.

Актриса подчеркнула, что мы должны жить, держать себя в руках и не отчаиваться, потому что нашим воинам сейчас гораздо хуже.

"Так что я все же подумаю о том, чтобы оставить хорошие воспоминания своих детей о 2022 году, несмотря ни на что, потому что они такими уже никогда не будут, ну и мы с вами уже такими, как сегодня, точно никогда не будем 🙏🏻" , – добавила звезда.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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