Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва зіграє саму себе у серіалі «Скажені Сусіди — 2», про це стало відомо нещодавно після оголошення в соціальних мережах. Артистка, схоже, все більше відходить від образу фатальної співачки, займаючись новими проектами.

«Коли Даша випадково проїжджала Яблонівку, вона була впевнена, що цей районний центр промайне для неї за п'ять хвилин, як інші населені пункти. Але не сталося, як передбачалося. Яка ж сила змусить Дашу залишитися в Яблонівці та потрапити у шалені пригоди? В яке лихо вона потрапить?! Нехай поки це буде нашою маленькою таємницею» - поділися анонсом у мережі.

Сама Астаф'єва підтримала інтригу і пожартувала:

«Яка сила? Генератор😂» – написала артистка у коментарях.

Раніше Астаф'єва поділилася кадрами з дому, почавши прикрашати все до нового року. За словами артистки, все їй нагадує минуле життя і змушує тужити про ці моменти.

"Прибираємо ялинку, я з повними очима сліз. Усі іграшки асоціюються так з усіма навколо. Той, хто придумав цю традицію, впевнена, теж проживав подібні часи. І тому така магія весь процес".

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.