Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева сыграет саму себя в сериале «Бешеные Соседи — 2», об этом стало известно недавно после объявления в социальных сетях. Артистка, похоже, все больше отходит от образа роковой певицы, занимаясь новыми проектами.

«Когда Даша случайно проезжала Яблоновку, она была уверена, что этот районный центр промелькнет для нее через пять минут, как другие населенные пункты. Но не произошло, как предполагалось. Какая же сила заставит Дашу остаться в Яблоновке и попасть в бешеные приключения? В какую беду она попадет?! Пусть пока это будет нашей маленькой тайной» - поделись анонсом в сети.

Сама Астафьева поддержала интригу и отшутилась:

«Какая сила? Генератор😂» – написала артистка в комментариях.

Ранее Астафьева поделилась кадрами из дома, начав украшать все к нову году. По словам артистки, все ей напоминает о прошлой жизни и заставляет тосковать об этих моментах.

"Наряжаем елку, я с полными глазами слез. Все игрушки ассоциируются так со всеми вокруг. Тот, кто придумал эту традицию, уверена, тоже проживал подобные времена. И поэтому такая магия весь процесс".

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.