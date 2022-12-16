Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Репяхова продовжують вражати сімейними кадрами у мережі.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина співака Віктора Павлика всіляко намагається привернути увагу до їхньої родини. Різниця майже в тридцять років парі не заважає і Репяхова часто хвалить чоловіка в мережі та ділиться різними зауваженнями.

Разом із Віктором Павликом вона виховує маленького сина Мишка, кадри з яким часто підкорюють мережу. На честь дитини Катерина також назвала свою крамницю дитячого одягу.

«Другий тортик Михасика на півтора року 🎄 Здається, синові зайшло 😁 На рік він був все ж таки ще маленький і нічого не зрозумів, а тут кайфонул на повну 😂» - пише Катерина і ділиться атмосферним відео.

У мережі також погодилися та пораділи за артистку: «Класний такий».

Раніше також Катерина разом із сім'єю знялася у передсвятковій фотосесії та підкорила шанувальників атмосферними кадрами. Для теплих новорічних зйомок біля ялинки сімейка вбралася у стилі family-look, що додало кадрам особливого настрою.

Основним кольором був обраний бежевий та чорний. Так, Віктор Павлик та Катерина Репяхова приміряли повсякденні вбрання.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.