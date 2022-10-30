Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который недавно женился на блогерке Кате Репяховой. Она уже успела ему родить сына, которого назвали Михаил. А недавно Катя решила сделать ринопластику, после чего нарвалась на критику от фанатов. Звезда решила поделится в своих сторис Инстаграм некоторыми сообщениями.

"Очень жаль. Будете как кукла, одинаковые с всеми утками и с носами Майкла Джексона", - написала фанатка.

"Сделать ринопластику - это не значит сменить нос до неузнаваемости", - ответила Репяхова фанатке.

"Хроники моего директа", - продолжила Катя.

"Нос как нос. Вы этим и эксклюзивна, я помню вы раньше не комплексовали и любили свой нос", - написала еще одна фанатка.

"Сделать нос немножко лучшим - это ж не значит не любить его. Я и зубы свои люблю, но ношу элайнеры", - рассказала Катя в ответ еще одно фанатке.

Напомним, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала неудачные кадры из заграницы

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном



