Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом находится в Израиле. Туда она поехала к своей сестре и племянникам. Позже вместе с мамой и сыном они улетели путешествовать дальше. В своем блоге Instagram она опубликовала фото в купальнике.
Екатерина Репяхова позирует в раздельном красном купальнике с рюшами, демонстрируя стройные ноги и тонкую талию.
Супер-женщина без комплексов запечатлена в номере отеля у зеркала - девушка стоит, опираясь спиной о стену, ее рука лежит на талии, а милая улыбка обращена в объектив камеры. Ее роскошные длинные волосы собраны на макушке. В догонку Екатерина показала снимок, в том же месте, но уже в другом наряде. В частности, молодая мамочка набросила сверху светлую накидку.
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Стоит отметить, что артист Виктор Павлик женат в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Она младше певца на 29 лет. У пары есть сын Михаил, который родился в 2021 году.
Миша Павлик - четвертый ребенок и третий сын украинского певца. От предыдущих браков у него есть 38-летний сын Александр и 35-летняя дочь Кристина.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.