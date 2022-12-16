Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова продолжают впечатлять семейными кадрами в сети.

Как сообщает Politeka.net, молодая супруга певца Виктора Павлика всячески старается привлечь внимание к их семье. Разница почти в тридцать лет паре не мешает и Репяхова часто хвалит супруга в сети и делится различными замечаниями.

Вместе с Виктором Павликом она растит маленького сына Мишу, кадры с которым часто покоряют сеть. В честь ребенка Катерина также назвала свой магазин детской одежды.

«Второй тортик Михасика на полтора года🎄 Кажется, сыну зашло 😁 На годик он был все же еще маленький и ничего не понял, а тут кайфонул по полной 😂» - пишет Катерина и делится атмосферным видео.

В сети также согласились и порадовались за артистку: «Классный такой😍».

Ранее также Катерина вместе с семьей снялась в предпраздничной фотосессии и покорила поклонников атмосферными кадрами. Для теплых новогодних съемок у елки семейка нарядилась в стиле family-look, что добавило кадрам особого настроения.

Основным цветом был выбран бежевый и черный. Так, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова примерили повседневные наряды.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.